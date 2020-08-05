隨著中美利差攀至新高、美元指數持續下跌， 4日中美利差攀升至超過240個BP（基點）的歷史高位，美債實際收益率（扣除通膨）跌至-1.02％，再創歷史新低。同時，美元指數跌至93.4附近，創2年新低。據第一財經引述多位國際機構人士說，在此情形下，全球資金的主要配置思路漸清晰，國際機構逐步轉向新興市場尋求收益，對人民幣債券的增配幅度在全市場排名第一。

而今年收益稱冠全球的A股更吸引外資持續增配，並觀察黃金2018年11月以來大漲超50％，近期白銀開始追趕等趨勢仍在持續。

今年以來中美利差快速拉升，反映出兩國基本面差異。在經歷了5、6月的去槓桿後，7月大陸人行的流動性操作在數量和價格方面均較謹慎。瑞銀證券中國利率市場策略分析師夏愔愔說，銀行間市場資金價格進一步向人行政策利率靠攏。

他說這表示下半年流動性環境仍需要保持平穩，為信貸增長創造良好環境，資金進一步抬升的可能性不大，但資金價格可能也難以回到上半年的低位，而是會維持在政策利率附近波動。

由此，中美利差將維持高位。8月4日大陸10年期國債收益率為2.968％，10年期美債收益率則為0.544％，中美利差超過240個BP。

(旺報 )