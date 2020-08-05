人們使用電腦時慣用的滑鼠，是1968年由恩格巴特（Douglas Englebart）和英格利西（William English）在美國史丹福大學研究院（Stanford Research Institute）共同開發的，根據《紐約時報》報導，William English在7月26日已經因為呼吸衰竭而離世，享耆壽91歲。

這2人的開發過程中，2013年因腎衰竭逝世的Douglas Englebart博士是負責構思滑鼠的使用概念，而我們在用的滑鼠，第1款原型設計才是由William English所發明，這2人被視為人機介面研究的先驅。

早期滑鼠設計。（圖／翻攝自維基百科）

在1968年的滑鼠DEMO秀裡，影片配音稱恩格巴特為「誕生滑鼠的人」；不過根據恩格巴特留下的手稿筆記， 似乎英格利西才是滑鼠的「製造者」。從影片中可見當時的滑鼠操作的情況，整個滑鼠看起來很陽春，只有一個小木盒加上一些簡單的零件，但卻是影響後世極深的創作，時至今日，滑鼠依舊是人機介面操作的主流。

不少人認為，蘋果（Mac）電腦的成功部分要歸功於滑鼠的發明，讓人可以透過「觸控」電腦，發揮工作最大潛能。

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(中時新聞網)