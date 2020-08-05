言承旭與林志玲的戀情傳了17年，期間曾因女方手機送修，導致兩人的親密合照外洩；直到林志玲去年底結婚，這段分分合合的關係總算畫上句點。無獨有偶，日前林志玲的某位師妹被爆遺失手機，遭歹徒要脅付鉅款贖回，否則將公開手機內的私密影片及照片；本刊接獲爆料，這位遺失手機的女模，也是言承旭的前女友──張熙恩。

日前有報導指出，與林志玲同樣出身自模特兒經紀公司「凱渥」的女模，去年搭計程車時，不慎遺失了手機。今年她突然接到恐嚇電話，對方聲稱有她手機內儲存的私密影片及照片，要脅她付千萬元贖金，否則將「身敗名裂」。

外型姣好的張熙恩，曾是言承旭的舊愛，被男方說是「非常非常重要的朋友」。（圖／翻攝自張熙恩臉書）

該名女模討價還價後，歹徒雖同意將贖款降為三百萬元，但她依然無力負擔，歹徒於是從社群網站下手，調查其日常生活，不時打電話催討贖款，女模忍無可忍下決定報警，沒想到嫌犯落網後，她仍持續遭不明人士恐嚇，檢警懷疑背後有集團操控，目前正全力追查中。有讀者向本刊爆料，這名遺失手機的女模，就是言承旭的舊愛張熙恩。

張熙恩曾拍過偶像劇《真愛找麻煩》和電影《角頭》等作品，但令人印象最深刻的，卻是六年前被爆與言承旭同遊美國。當時言承旭表示張熙恩是「非常非常重要的朋友」，被外界解讀為認愛，可惜雙方交往兩年多就和平分手，但彼此仍保持聯繫，也會相約碰面。去年張熙恩曾表示，和言承旭熱戀時，她覺得對方心裡仍忘不了林志玲。

張熙恩曾在接受媒體訪問時表示感覺到言承旭心裡還有林志玲。（圖／翻攝自張熙恩臉書、報系資料照）

二○○五年林志玲將手機送修後，她和言承旭的親密合照因此外流，引發軒然大波，如今張熙恩「掉機」遭恐嚇，希望她的命運不會和林志玲一樣。對於張熙恩是否弄丟手機一事，本刊詢問承辦分局，警方證實藝名為張熙恩的洪姓女子，確實有因手機遺失而報案。

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(中時新聞網)