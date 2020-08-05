去年曾出席金曲獎的言承旭，今年僅現身戲劇大師李國修的紀念會。本刊發現，鮮少曝光的他，多年來身材及長相沒有太大的改變，應該是和常找友人們打球有關。

七月十五日深夜近十一點，言承旭和一群友人走出新北市新莊區的籃球場，隨即走往後巷取車；過了半個小時，言承旭的座車抵達台北市士林區，車子停妥後，他與同行的前男團「GTM」成員朱宇謀和幾位男性友人，進入一家快炒餐廳，經過一個多小時的用餐時間，大夥兒於隔日零點五十一分各自解散，言承旭則獨自駕車回家休息。

運動完的言承旭，和朋友在球場外聊上一陣子，才各自開車返家。（圖／本刊攝影組）

本刊七月一日直擊羅志祥到新莊打籃球的當晚，也發現言承旭在該處運動，然而兩人並非同場球友；在小豬等人離去後，言承旭才和同場的張勛傑、朱宇謀和黃湘怡的老公葉學澤等十多人，一起走出球場。七月八日深夜十一點左右，言承旭又出現在同個球場揮汗淋漓，球友們依然是張勛傑、朱宇謀和葉學澤等人，打球的頻率頗高。

年過40的言承旭，身材樣貌都保養得宜，打球身手依然矯健。（圖／本刊攝影組）

當天眾人同樣在深夜十一點結束運動，只是當晚言承旭並未與大家一起離開，而是等司機將車開進後巷內，再疑似從側門處上車。隨後車子開往新北市中和區的一處住宅社區，待了約十分鐘駛離，回到台北市民生社區；司機將車停妥後便騎機車離去，但本刊記者一路上未見言承旭的身影，行蹤相當神祕。

半個月內言承旭多次揪朋友打球，生活過得頗悠哉。（圖／本刊攝影組）

7月初戲劇大師李國修辭世7周年，曾國城與過去屏風表演班的伙伴共同前往墓園參拜，言承旭也低調現身。圖右紅圈處為言承旭。（圖／翻攝自亮棠文創臉書）

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(中時新聞網)