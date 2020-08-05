今年四十三歲的言承旭，二○○一年因演出偶像劇《流星花園》的「道明寺」一角，與周渝民、吳建豪、朱孝天組成的「F4」紅遍全亞洲，之後他陸續演出《流星花園II》、《白色巨塔》和《籃球火》等電視劇，也推出個人專輯。

但在《流星花園》之後，言承旭的演藝事業發展，往往不及他的緋聞精采，尤其是他與林志玲分分合合、藕斷絲連的感情，最受外界關注。但就在去年林志玲嫁給日本男星Akira後，言承旭成了她的「倒數第二任男友」，話題性也降低不少。

今年初言承旭參加跨年晚會表演，被攝影機拍到他眼角有淚水滑落。（圖／翻攝自微博）

二○一一年，言承旭把事業版圖漸漸轉移到大陸市場，只是，與他同期出道的藝人紛紛尋求轉型突破，他卻繼續致力演出他最擅長的偶像劇，詮釋的角色人設皆為「高富帥」，導致於許多大陸粉絲對於他的演出負評不少。言承旭今年八月推出的大陸偶像劇《我好喜歡你》，女主角沈月只有二十三歲，和他差了二十歲，讓兩人的組合被網友嘲諷「根本是父女CP」。

言承旭與林志玲情纏十七年，兩人曾在亞太影展同台造成轟動。（圖／報系資料照）

據傳前陣子沈月被爆不想宣傳新戲，找各種理由推拖，原因就是嫌棄言承旭太老。據悉，沈月會有如此的態度，外傳是因為言承旭嫌棄她在先。二○一八年沈月演出大陸版《流星花園》中的「杉菜」一角，曾被言承旭評論「現在的杉菜一屆不如一屆」，雙方因此種下心結。

19年前言承旭與周渝民、吳建豪、朱孝天合拍《流星花園》，紅遍全亞洲。（圖／翻攝自網路）

雖然《我好喜歡你》上檔前風波不斷，但該劇有優酷與芒果TV兩大平台撐腰，前代「道明寺」與後代「杉菜」合作，連始祖「杉菜」大S都上網力推，言承旭能不能再創事業高峰，令人好奇。

近日言承旭與沈月合作的電視劇《我好喜歡你》上檔，兩人卻被媒體爆出不對盤。（圖／翻攝自官方微博）

雖然粉絲遍及亞洲各地，近年言承旭的演藝事業卻一直未能突破，作品數量減少許多。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)