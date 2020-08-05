日前有報導指林志玲的某位師妹被爆遺失手機，遭歹徒要脅付鉅款贖回，否則將公開手機內的私密影片及照片；本刊接獲爆料，這位遺失手機的女模，正是言承旭的前女友張熙恩，警方也證實曾報案過。

現代人的生活幾乎都難免被手機綁住，倘若遺失都會十分焦慮，更何況是手機裡可能滿是私人照片其他藝人資料的演藝人員，弄丟手機鐵定皮皮剉；例如掉過手機的黃子韜，曾於2016年透過微博呼籲：「誰撿到了我的手機，麻煩別關機，還我下。」更激動地爆粗口：「你別TM的跟我玩兒關機！」就怕手機裡的祕密曝光。

畢書盡在2017年開演唱會前，也曾透露因為手機不見了，通訊錄也全消失，只聯絡得到家人、老闆和經紀人，連想邀請藝人好友欣賞他的演唱會都沒辦法。

高慧君前年底也曾不慎將手機掉在計程車上，為避免其他藝人的電話號碼及資料外洩，急得向新北市中和警分局中原派出所報案，不到2小時就找回手機，令她十分感謝。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)