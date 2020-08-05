上海東亞研究所所長章念馳在《中國時報》撰文，呼籲兩岸共創「一中新概念」，卻遭主張武統的大陸學者李毅痛批；廈門大學台灣研究院前院長陳孔立撰文聲援章念馳，李毅再度發文反駁陳孔立。一時之間，「武統論」在社群媒體上引爆熱烈討論，還有台灣統派網紅發文支持李毅。

章念馳、陳孔立是大陸涉台學界的泰斗，與武統派人士不在同一層次，這場筆戰本無探討的必要，且「和統ＰＫ武統」也非新的議題。然而，隨著民進黨執政、兩岸關係惡化，「和統ＰＫ武統」已變成各自挾百萬乃至千萬民粹的對撞，挑動兩岸敏感神經的後座力不可輕忽。

以台灣目前主流民意、執政者路線，以及統派在台灣艱難的處境，兩岸統一不可能由台灣主導，台灣無力也不願推動統一。因此，當人們討論武統或和統時，通常是指大陸的對台政策，這固然屬於大陸內部的決策，但事關每個台灣人的生命財產安全，自然不能置身事外。

如果真的了解大陸長期對台戰略，就應該認識到，中共從來不把「和統」和「武統」兩者割裂開來。否則怎麼會有《反分裂國家法》規定的動武三大條件？否則怎麼會有外交場合的拔樁遊戲？又怎麼會有《習五條》重申對台不放棄武力？

事實上，中共本就沒有「放棄武統」的問題，即便是陳孔立、章念馳等和統派，也始終未反對《反分裂國家法》或「對台飛彈」，甚至他們本身就是中共對台「文攻武嚇」的決策參與者。不過，只要「統一」寫進中共黨代表大會報告裡一天，大陸學者對台灣倡議「統一」就是職責使然。

對於台灣人來說，飛彈不長眼、戰火不識人，武統導致生靈塗炭，哪個人受得了？大陸武統派也必須了解，當美國認為三十年對陸「接觸」失敗，改以透過激將法，誘使或逼迫大陸閉關鎖國，將使大陸改革開放成果前功盡棄。

若兩岸形成「以武促統」和「以武謀獨」之間的對決，讓台海陷入戰火，美國不費吹灰之力即可甩開中國。中共犧牲三十年發展，才拿下台灣；美國以犧牲台灣為代價，重新坐穩全球老大，誰賺誰虧，誰贏誰輸？

武統並非大陸社會的主流，台獨也不是台灣多數人的信仰，追求過好日子、兩岸和平共處，是兩岸人民發自內心的聲音。即便環境再艱難，兩岸「和平派」應該堅持促進兩岸溝通，化解心結，「反對武統」正是台灣人的基本良知。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)