法國公民事務部長七月底宣布，政府將於九月或十月實施「反分裂主義」的法案。二○一七年至今，法國政府已勒令關閉三百多處主張分裂主義的場所，「我們要強力打擊反共和國的行為。」

英國首相強生最近將引入全新《叛國法》和《間諜法》，並重修《官方保密法》，擴大規範國人的忠誠度。這是自一六九五年以來，英國最大規模地修改叛國法律。

港版《國安法》實施時，法國外長勒德里安表示：「絕不無動於衷，要在適當時機反擊大陸。」英國外相拉布則痛批此舉「破壞一國兩制，削弱港人自由」，英國會放寬持英國海外護照的港人簽證權。

英法兩國力挺「占中」和「反送中」的港獨及分裂份子，大罵港版《國安法》時，卻加重自家《國安法》，雙重標準令人作噁。

最無恥的是，英國最高法院院長羅伯特里德說，《國安法》如影響法院獨立性，英國將停派法官到香港。目前香港的二十二名終審法官中，超過一半為英國藉，《國安法》的終審者將是英國人。

去年八月十八日，廣東男子秦鏡鈞搭火車進香港，到美國駐港總領事館牆壁噴漆「中國必勝」遭逮，被判監禁二十八天；民國一○○年四月，兩名日本人來台灣四處噴漆，在台北市東區落網，被依《廢棄物處理法》開罰六千元。香港把噴漆者關二十八天，舉世罕見，只因他對美國使館噴漆。

去年十一月十一日，香港一名李姓男子因反對「反送中」，在港鐵馬鞍山站遭人潑汽油點火，造成二度燒傷，在加護病房進行移植皮膚手術後才存活。由於港媒多被港獨把持，該案幾無報導，直到網路傳開後，港警於十一月十八日逮捕凶手，法院裁定以港幣一千元交保，刑責輕到難以想像。

美國訂定「香港法案」以干涉他國內政，更以刺探情報為由，強關大陸的駐休士頓領事館，大陸隨後也關閉美國在成都的領事館還擊。白宮發言人麥肯內妮竟要求勿以牙還牙，她以為大陸還是百年前的滿清政府嗎？

美國國安局外包員工史諾登逃離美國時，帶走無數機密，其中「稜鏡計畫」規定「臉書、微軟、YouTube、Google、skype、美國線上、paltalk及蘋果的客戶資料，應全交給政府」，美方證實該資料為真，其實美國才是全球最大竊取隱私與他國情報的流氓國家。

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(中時新聞網)