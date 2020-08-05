對於台積電，就像阿水常分享的：與其每次都追高被套在高點，不如觀察股票的量價變化。好比台積電上周盤中最高來到四百六十六．五元的價位，後市就連續收了四天黑Ｋ，回到四百二十元到四百三十元價位中震盪。

當然，這不代表台積電波段一定會轉弱。投資最重要兩件事，一個是本金控管，一個是風險控制，講白一點，在這個價位做這件事，是占了優勢還是劣勢？有沒有更好的下單點？

比如七月二十八日的台積電，差一檔價位就漲停，除非真的很有把握台積電這麼大市值的股票能隔天再漲停，否則當天進去追，實在太容易被短套在上面了，愈急著卡位，就反而容易卡到自己，這點各位投資朋友一定不可忽視。

上一周三大法人在上市類股中，一共賣超兩百八十多億元，其中外資賣超一百七十六．四五億元，自營賣超九十九．四七億元，投信在上市類股則賣超了五．三七億元。

外資目前還沒有終止連賣，台幣匯率會是台股熱錢流入或流出很重要的指標之一。本期截稿前，台幣即期匯率在二十九．五三元兌一美元附近震盪，並沒有急速貶值，這可能代表外資先藉著台積電好消息出來時，先部分入袋，這從台積電登上高點後外資連續四個交易日呈現賣超可看得出來。

台幣匯率依舊走強，美股也因蘋果八月一日大漲將近一○％，尚不能認為沒機會再走強，只是外資目前連賣四天後明顯以靜制動，身為散戶的我們，可觀察外資若轉賣為買兩天以上，就有轉震盪為走強的可能性。

附表為近五個交易日，三大法人合計買超排行榜，交叉比對有兩大法人以上合買的資料。整體來說，台股的法人交叉買超資金並沒有明顯變化，且三大法人也依舊持續買超IC－設計相關類股，大盤在外資轉賣為買之前，可能會先震盪，尤其近期又有零星疫情通報， 不免造成大家在股市剛創一萬三千點新高後，能否再衝新高產生疑慮。

因此阿水建議，可先靜待外資的動作，短期投資目標可轉往受外資影響較小，還有市場熱度的能源相關類股，比如太陽能、風電類股等。

對於風險管控更嚴格的投資朋友，亦可現金為王，短期內外資勢必會有所動作。若熱錢離開，則匯市上會看到台幣開始走貶；若重新進入市場，則會看到外資連續數天轉賣為買，投資人不需心急，等待即可。

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(中時新聞網)