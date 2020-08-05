近年醫美產業盛行，整形診所也如春筍般林立，許多整形名醫在台灣成名後，也將事業版圖拓展到對岸，但卻有多名整形名醫控訴，1位活躍於兩岸醫療圈的醫療保險業務員涂男（39歲）與其背後單姓老闆（單男、43歲）對醫師宣稱，「可以幫忙把人民幣換成台幣匯回台灣」，孰料卻藉此吸金上億元後從此蒸發。受害醫師已經組成自救會並聘請律師，揚言對涂男與單男、提起《詐欺》、《銀行法》等告訴。

7月30日深夜，整形醫師A男（40歲）結束了一整天的手術與看診，踏著蹣跚的步伐走入咖啡廳中，臉上疲憊的神情溢於言表，「沒辦法，只能多賺點錢、多做幾個手術，把被騙的錢賺回來。」A男無奈的說。

「我們這些醫師太單純了，隻身一人到大陸，不但要跟商人接洽，還要動刀看診，沒日沒夜工作，辛苦賺來的血汗錢卻全都被他們騙走。」A男表示，因為肺炎疫情影響，現在診所生意也大不如前，他遭捲走的資金就有400萬台幣，目前只能先將買房結婚的計畫延後。

整形名醫A男出面控訴，他將在大陸賺的血汗錢交給涂男匯回台灣，結果卻被對方捲款逃跑。（圖／張文玠攝）

本刊調查，在雙北地區各擁有一間診所的A男，執業以來接受他手術的民眾不計其數，當中不乏知名女星，因其傑出的隆鼻、隆胸技術讓他漸漸在台灣北部闖出名號。2018年初，他抱著想要到大陸闖闖看的心情，拿著多年來累積的資金、技術到大陸廣東省開設整形診所。

但因為大陸對於外匯的嚴格管制卻讓A男吃足苦頭，在大陸的《外匯管理條例》規定之下，他在大陸動刀所賺來的血汗錢，根本難以全數匯回台灣，只能依循規定，一筆一筆將人民幣轉換成台幣匯回台灣給家人，因為一年不能匯出超過155萬台幣。

涂男聲稱自己的老闆單董事長在大陸需要人民幣，可以幫A男將人民幣換成台幣再匯回台灣，因為對涂男的信任，A男將人民幣交給涂男處理，但卻始終等不到涂男將台幣匯回台灣，四處詢問之下，才得知受害不只他1人，全台有多名醫師受害，其金額竟高達1億新台幣。

對於醫師們指控，本刊致電涂男，但該門號先是忙線中，再次撥打時已顯示無法接聽，記者傳訊涂男，但截至截稿前未獲得回應；本刊另外透過「金山資本產業有限公司」客服信箱，希望能與單董事長取得聯繫，但截至截稿前也同樣未獲回應。

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(中時新聞網)