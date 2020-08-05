台灣1名醫療保險業務員涂男（39歲）對赴大陸行醫的台灣醫師聲稱，自己背後的老闆單董事長（單男、43歲）需要人民幣，因此可以幫助醫師們將人民幣換成台幣匯回台灣，甚至說「只要資金放在公司戶頭3個月，就可以給與4.8%利息。」吸引不少醫師上門，但涂男與單男大量吸金後，卻捲款後人間蒸發。

在大陸執業的過程中，整形醫師A男（40歲）結識了與他同樣離鄉背井的醫師，並組成了聯誼社團，在幾次的社團聚餐中，1位擔任醫療責任險的台灣業務員涂男，經其中1名醫師的介紹下進入了這些醫師的交際圈，並在多次的聚會場合中，逐漸滲透入該醫師社團，並與這些醫師成為好友。

起初醫師們覺得涂男只是單純的保險業務，但在與涂男日漸熟識後，涂男卻以背後老闆「單董」在大陸需要人民幣為由，經常拿台幣向這些醫師換取他們手中的人民幣，甚至還以「投資」為名目，聲稱「資金放3個月再領，就可以給與4.8%利息。」並要醫師們簽下投資協議書。

聽到這些消息，對人在大陸的醫師們來說宛如福音，一來可以幫助到涂男，二來又可以解決自己資金調度的困境，甚至還可以小賺一筆，但醫師們卻不知道，自己已經逐漸步入涂男的陷阱。

涂男向醫師宣傳有投資機會，不少醫師覺得可以獲利又能將人民幣所得換成台幣，因此欣然同意，步入詐騙陷阱。（圖／讀者提供）

剛開始，涂男都按照約定用台幣向醫師兌換人民幣，並透過地下匯兌將台幣匯入醫師的台灣帳戶內，但半年前涂男突然失信，不但款項越拖越久，甚至以「智利港口發生爆炸」、「新冠疫情導致資金運轉困難」、「工程款還沒下來」、「合伙人抽資金，越南生意沒有成功」等藉口拖延，誇張的是對每個醫師的說法都不盡相同，最後甚至人間蒸發。

A男將大陸所賺、換算約400萬台幣的人民幣交給涂男及單男2人處理，並簽下協議書，2人允諾3個月後會把錢匯進台灣帳戶，但最後卻血本無歸，「他還威脅我們『不能說出去，因為這樣就是一起涉嫌洗錢。』」A男抱怨說。

A男還透露，與他同樣從事整形外科的學弟C醫師、學長D醫師也分別還有1500萬台幣、200萬台幣還沒拿回來，根據受害醫師組成的群組統計，遭涂男及單男捲走的金額已經超過1億新台幣。

對於醫師們指控，本刊致電涂男，但該門號先是忙線中，再次撥打時，已顯示無法接聽，記者傳訊涂男，但截至截稿前未獲得回應；本刊另外透過「金山資本產業有限公司」客服信箱，希望能與單男取得聯繫，但截至截稿前也同樣未獲回應。

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(中時新聞網)