一名自稱是兩岸醫療保險業務員的涂男（39歲），向許多赴陸整形醫師聲稱，可幫忙將人民幣轉換成台幣，然後會再把錢匯到醫師的台灣戶頭，結果許多醫師嚐到甜頭後，卻遭到涂男以及他背後的老闆單董（單男、43歲）出言威脅「不能說出去，因為這樣就是一起涉嫌洗錢」，讓受害醫師敢怒不敢言。

涂男可以幫忙「洗錢」的消息在兩岸醫師圈中一傳十、十傳百，本刊調查，知名美容集團「愛爾麗」、東區知名整形診所「光澤」，甚至中部、南部許多整形醫師都是受害者，當中不乏在業界中名號響亮的醫師，這些醫師捧著大把人民幣交給涂男換取新台幣。

1名整形醫師A男將大陸所賺、換算約400萬台幣的人民幣交給涂男及單男處理，2人並簽下協議書，會在3個月後將400萬台幣匯回A男的台灣帳戶，但最後卻弄得血本無歸。「他還威脅我們『不能說出去，因為這樣就跟我們一起涉嫌洗錢。』」A男抱怨說。

但究竟涂男與單董有什麼通天本事，可以吸走這些醫師上億資金？本刊調查，涂男是在1間保險公司幫忙醫師處理兩岸醫療責任險的業務。他聲稱可以「換人民幣」的公司是「金山資本產業有限公司」，幕後老闆就是單男。

遭騙的醫師已組成自救會聘請律師，準備對涂男、單董提出告訴，據悉受害人數逾20人，海內外都有。（圖／讀者提供）

「金山資本資產有限公司」設籍於香港，官網上聲稱主要投資標的為「基礎建設」、「大宗貿易」、「土地開發案」，有醫師私下透露，單董本名「單棣午」，曾涉及多起詐欺、債務糾紛。

律師劉文瑞說，「這種就是地下匯兌啊，只是用投資名義包裝而已。」劉文瑞表示，業者未履行合約，捲款後神隱，可能觸犯《詐欺罪》；若業者還聲稱有「高利率」回饋，也可能觸犯《洗錢防制法》。他提醒，民眾在處理資金時，應依循正當管道，且要謹慎評估，才不會得不償失。

對於醫師們指控，本刊致電涂男，但該門號先是忙線中，再次撥打時，已顯示無法接聽，記者傳訊涂男，但截至截稿前未獲得回應；本刊另外透過「金山資本產業有限公司」客服信箱，希望能與單董取得聯繫，但截至截稿前也同樣未獲回應。

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(中時新聞網)