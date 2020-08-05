多名台灣整型醫師在大陸賺取人民幣，但因礙於法規，無法一次大量匯回台灣，結果1名從事兩岸醫療保險業務員涂男（39歲）自稱幕後老闆單董（單男）需要人民幣，可用台幣兌換醫師的人民幣，並幫忙匯款回台，許多醫師將人民幣交給涂男後卻始終等不到等值台幣匯回台灣戶頭，受害醫師向涂男反映後，卻獲得「智利港口發生爆炸」、「工程款還沒下來」，甚至還有「運鈔車被搶」等荒謬理由，涂男最後甚至吃定「醫師害怕『洗錢違法』的心態」乾脆失聯。

本刊調查，剛開始涂男都按照約定，用台幣與醫師兌換人民幣匯回台灣，但半年前涂男突然失信，不但款項越拖越久，甚至以各種荒謬理由藉口拖延，誇張的是對每個醫師的說法都不盡相同，最後甚至人間蒸發。

受害醫師A男透露，與他同樣從事整形外科的學弟C醫師、學長D醫師也分別還有1500萬台幣、200萬台幣還沒拿回來，根據受害醫師組成的群組統計，遭涂男及單男捲走的金額已經超過1億新台幣，目前中部、南部多名醫師也組成自救會，並聘請律師對單董、涂男提起《詐欺》、《銀行法》告訴，甚至還有香港被騙的醫療儀器商，也聘請律師來台尋找被害人，準備聯合提告。

受害醫生組群組自力救濟，邊提告邊找人，同時也分享涂男的詐騙手法與理由。（圖／讀者提供）

A男說，當初大家都是懷抱夢想，覺得台灣醫療產業進步，到大陸行醫除了賺錢養家外，也能將在台灣累積多年的行醫經驗與技術，造福更多愛美的民眾，但卻遇到惡劣的壞蛋，現在不但有人房貸繳不出來，還有醫師因資金的缺口導致診所倒閉，甚至有醫師這3年來的積蓄全部付諸流水。

也接獲受害醫師投訴的新北市議員鍾宏仁表示，外匯管制一直是赴陸從事經濟活動民眾的困境，導致許多台商紛紛選擇「風險高的偏門」，目前已協請相關單位介入調查，且將進一步幫助受害醫師求償，鍾宏仁也呼籲，地下匯兌沒有保障，建議民眾依循合法、透明的方式處理金流。

新北市議員鍾宏仁接獲民眾遭詐消息後表示，將會儘量協助求償，並呼籲有關單位介入調查。（圖／翻攝畫面）

對於醫師們指控，本刊致電涂男，但該門號先是忙線中，再次撥打時，已顯示無法接聽，記者傳訊涂男，但截至截稿前未獲得回應；本刊另外透過「金山資本產業有限公司」客服信箱，希望能與單董取得聯繫，但截至截稿前也同樣未獲回應。

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(中時新聞網)