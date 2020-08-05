有超過80年歷史的本土藥廠「中美兄弟製藥公司」，近年除了積極投身公益，第四代家族成員林宜琳更親自拍攝廣告，打造企業形象。然而，第三代三兄弟林本源、林志鴻和林志隆，卻因雙親遺產鬧翻，2位弟弟對身為中美製藥現任董事長的大哥林本源，十分不諒解，林志鴻更直指林本源涉嫌巧奪公司股權、哄騙母親變賣房產，讓公司名稱中的「兄弟」蒙塵。

「爸媽過世後，因為沒有進行遺產分配，至今尚未繳交遺產稅。只有他（林本源）清楚爸媽的財產清單，我們甚至不知道有多少遺產，只知道爸媽的公司股權，至少值新台幣四億元。」林家三兄弟的老二林志鴻說。

林志鴻表示，中美製藥是家族企業，父親林滄洲握有四○％的公司股權、母親施淑美擁有三○％、大哥林本源掌握二○％，「我和三弟林志隆則各有近五％。」根據林志鴻的說法，林滄洲生前設立「滄洲投資公司」（滄洲），託管手中所有中美製藥持股，再分配給子孫。

中美製藥的便秘藥品年銷近二億顆，是其最知名的產品，也是僅次於「維骨力」銷量第二高的成藥。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

「爸爸過世前三天，滄洲突然巧合地辦理股權變更，將中美製藥的股份贈與大哥（林本源）、大嫂及他們的子女，已故大姐的家人及二姐也都有分到，就是我及弟弟（林志隆）兩家完全沒份，我真的很訝異。」林志鴻解釋，林滄洲向來對子女一視同仁，而且不分男女或內外孫，因此財產處理上不可能太偏頗。

林志鴻坦言，父親辭世後的七、八天，他才意外得知「滄洲」的存在，「那天下午二點多，我看到大哥（林本源）和二姊（林綺玲）在餐桌上要求媽媽簽名，好奇有什麼事，趨前一探才發現是『滄洲』這家公司的文件。」他表示雙親陸續過世後，已經一年多沒見到林本源，對方連電話也不接，「我懷疑他（林本源）是刻意避談遺產分配問題。」

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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(中時新聞網)