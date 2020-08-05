七月二十七日，是「中美兄弟製藥公司」（中美製藥）前董事長林滄洲的二周年忌日，次子林志鴻和么兒林志隆帶著兒女們，來到林滄洲的塔位祭拜，卻不見身為中美製藥董事長的長子林本源一家人。原來，雙親相繼過世後，林家三兄弟就因為家產分配產生嫌隙，二個弟弟覺得大哥其心可議，甚至鬧上法院。

「爸爸過世前三天，滄洲突然巧合地辦理股權變更，將中美製藥的股份贈與大哥（林本源）、大嫂及他們的子女，已故大姐的家人及二姐也都有分到，就是我及弟弟（林志隆）兩家完全沒份，我真的很訝異。」林志鴻解釋，林滄洲向來對子女一視同仁，而且不分男女或內外孫，因此財產處理上不可能太偏頗。

林志鴻坦言，父親辭世後的七、八天，他才意外得知「滄洲」的存在，「那天下午二點多，我看到大哥（林本源）和二姊（林綺玲）在餐桌上要求媽媽簽名，好奇有什麼事，趨前一探才發現是『滄洲』這家公司的文件。」他表示雙親陸續過世後，已經一年多沒見到林本源，對方連電話也不接，「我懷疑他（林本源）是刻意避談遺產分配問題。」

林滄洲與施淑美夫妻感情深厚，施淑美在林滄洲死後就鬱鬱寡歡，把資產全交由大兒子林本源處理沒過問，沒過多久也逝世。（圖／報系資料照）

此外，林志鴻還指控，林滄洲過世前用來辦理股權轉移的「動產所有權贈與契約書」中，前幾頁的認證都是林滄洲的簽名加蓋指印，唯獨最後一張的「股權分配名單」僅蓋上木刻圖章，「可信度令人懷疑。」

律師翁詩淳指出，被繼承人如果在生前就以贈予的方式分配財產，就不屬於遺產；若在死後留下財產，而沒有立下遺囑，那就由所有繼承人平分，如果有4個兄弟姊妹，每個人可得4分之1。

此外，法律有規定每位繼承人的「特留分」，規定必須要留給每位繼承人至少一小部分財產，如果有4個兄弟姊妹，就算被繼承人很寵愛其中一個兒子，也不能把所有財產都給他，其他人至少會拿到財產的8分之1。

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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(中時新聞網)