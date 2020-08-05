有超過80年歷史的本土藥廠「中美兄弟製藥公司」，第三代三兄弟林本源、林志鴻和林志隆，卻因雙親遺產鬧翻，2位弟弟對身為中美製藥現任董事長的大哥林本源，十分不諒解；林志鴻更直指林本源涉嫌巧奪公司股權、哄騙母親變賣房產。

「大哥（林本源）曾向媽媽說，把財產都交給他管理，他會照顧所有弟妹，媽媽這麼做以後，事實發展卻並非如此。」林志鴻指控林本源涉嫌暗槓父親遺產，更懷疑他騙走母親名下財產，根本是「人心不足蛇吞象」。

「爸爸過世後五天，媽媽名下的一棟房子就遭變賣，而且是大哥（林本源）代簽相關文件。」林志鴻表示，父親剛過世時，母親情緒非常低落，不可能突然冒出賣房子的念頭，「我一直想問大哥到底是誰要變賣媽媽的房子，錢又到哪裡去了，但大哥就是不願回答問題，後來乾脆避不見面，兄弟間搞得好像陌生人。」

林志鴻更透露，父親生前有一次在車上跟他說，幫他買了一個儲蓄險「受益人就是林志鴻」，沒想到父親過世後半年，他發現這個儲蓄險被提前解約，「那張保單是十五年期，已經繳了十四年，爸爸往生前不久解約，另外買了受益人大哥（林本源）的保單，十四年來約七百萬的利息也被領走。」

「這個儲蓄險只要再等一年就不必繳保費，爸爸沒道理會提前解約，我懷疑有人動了手腳。」林志鴻為了查明真相，一度要求投保單位提供解約人的簽名，卻因為自己不是投保人而遭到婉拒，他只好向金管會申訴，「不過金管會說，由於投保人是我爸爸，但他已經過世，所以必須所有繼承人都同意，才能查看保險的相關文件。」

「還有一件事很奇怪，媽媽生前有一個私人的銀行帳戶，她住院期間，先後被領走約新台幣一千八百萬元，我調閱銀行監視畫面發現，在中美製藥服務三十多年的陳姓祕書及二名穿著制服的員工，分別拿著蓋著媽媽印章的支票前往提領。」林志鴻說，這筆鉅款至今不知去向，弟弟林志隆已經提告侵占罪，正由彰化地檢署偵辦中。

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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(中時新聞網)