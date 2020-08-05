林志隆目前是「老虎牙子」負責人，他不願多談雙親的遺產問題，只是感嘆地表示，他們三兄弟年輕的時候，情誼相當融洽，「我念高二的時候，有幾次看到大哥（林本源）一直約不到大嫂（李阿利），一副很失落的樣子，還特別在大哥二十三歲生日前兩周，偷偷去翻大哥的電話簿，找到大嫂的電話；我當時不認識大嫂，連續打了好幾天的電話給她，終於把大嫂邀來家裡參加大哥的生日宴會，給了大哥一個大驚喜，也促成他們兩人的感情發展，最後終於步上紅毯。」

林本源的妻子李阿利現年六十四歲，是養樂多大股東的掌上明珠，林志隆得意地說：「他們的婚禮也是由我一手策畫的，我用新郎、新娘相片做成喜帖，還以幻燈片介紹雙方的家人，在當時是空前的創舉。」

林志隆說，近二年來，他已經跟林本源好話說盡，不僅動之以情，也試著講道理，「我跟大哥說，我是你弟弟，你結婚也是我從中幫忙的。」然而，林本源就是一直避不見面，也不願溝通，「情理都不顧的時候，只好在法律上說個明白。」

林家第三代有五名兄弟姐妹，林志鴻拿出合照表示當初大家的感情不錯，沒想到現在卻變成這樣子。（圖／讀者提供）

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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(中時新聞網)