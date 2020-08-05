七月二十七日，是「中美兄弟製藥公司」（中美製藥）前董事長林滄洲的二周年忌日，次子林志鴻和么兒林志隆帶著兒女們，來到林滄洲的塔位祭拜，卻不見身為中美製藥董事長的長子林本源一家人。原來，雙親相繼過世後，林家三兄弟就因為家產分配產生嫌隙，二個弟弟覺得大哥其心可議，甚至鬧上法院。

在早期台灣醫藥不發達的年代，林滄洲的父親林金枝經營「中米藥房」，不定期地揹著蛔蟲藥、眼藥水和殺蟲劑等居家成藥，挨家挨戶推銷販售，漸漸發跡。

林滄洲與妻子施淑美加入經營陣容後，逐步擴大業務範圍，一九四七年成立「中美製藥廠」，開始生產各式西藥，其中「中美速達感冒糖漿」廣受歡迎。一九六八年，林滄洲正式接棒，「中美製藥廠」改制成為「中美兄弟製藥股份有限公司」（中美製藥），陸續推出感冒藥、皮膚藥、胃腸藥、抗過敏藥和保健藥品等成藥，種類繁多。

中美製藥成立超過80年，是國內知名大藥廠。（圖／翻攝自中美製藥廠官網）

據悉，中美製藥除了已經獨立經營的機能飲料「老虎牙子」人氣火紅之外，旗下的便祕成藥「便通樂」在國內市占率更高達約六成，年銷上億顆排名第二，僅次於「美國維骨力」。

夫妻感情甚篤的林滄洲與施淑美，育有三男二女，除了林本源、林志鴻及林志隆三兄弟，還有林佩蓉（已故）及林綺玲二姊妹。二○一八年七月間，林滄洲過世，五個月後施淑美也撒手人寰，如今夫妻倆遺產卻引爆兄弟鬩牆。

林本源表示，母親施淑美生前精於財務管理，凡企業及家庭財務皆親自管理及支配，子女並無權干涉母親處理方式，何遑侵佔之有？母親林施淑美早在父親往生前，即交付委託書給他授權處理房屋之銷售事宜，該買方在父親往生前早已決定購買，簽約日母親無法前往，因此授權他代理執行，其售屋款項亦經履約保證公司全數匯入林施淑美帳戶，供其個人支配，「何來不法？」至於擅改保單受益人，林本源表示，依《保險法》規定，要保人要變更受益人必須由要保人親自簽名對保同意，更改當天並有多位證人在場，受益人更改為林本源乃父親之旨意，一切依法辦理，事實與林志鴻先生所說不符。

林本源說，滄洲投資公司成立由父親林滄洲授意專業會計事務所，依《公司法》規定成立，並報請經濟部核定在案，所有股權分配乃依林滄洲個人指示辦理之，為當事人個人決定，此決定與林本源先生無關。他也提醒兩位弟弟說，「父母德行廣為好評，百善孝為先，勿使家族蒙塵；父親早已將兄弟分業，理當互相祝福，兄弟登山各自努力，期盼自愛自重。」

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(中時新聞網)