29歲的石先生人稱「貨卡改裝大王」，年營收數億元的他本該是人生勝利組，如今卻出面控訴結髮6年、年長自己1歲的盧姓妻子「為錢下嫁」，甚至一度用美工刀架著5歲兒子的脖子威脅要錢，卻誣指他家暴。石先生並自爆，婚後夫妻不曾行房，就連孕育兒子的過程，都是把精液放在杯子，再灌入陰道中的無性生殖。盧女則認為這些指控「太誇張」，並說「保護令中有寫他對我和小孩的一切行為，我不想多談。」

石先生透露，2019年1月17日晚間9點多，盧女一度要錢不成持刀劃傷自己，「當時我為了自保，只好趕緊向警方報案，幾天後，她（盧女）又再跟我要錢，我不給，她竟然抓狂，持美工刀架著兒子的脖子嗆說，『想要兒子就拿錢來換。』真的把我嚇傻了！」石先生當下趕緊雙手合十下跪，拜託盧女不要衝動，雙方僵持了1、2個小時，最後盧女帶著兒子離開，竟反控告石男家暴。

石男指控妻子只要要不到錢就會拿刀架著小孩，他只能下跪求妻子放過小孩，沒想到妻子還自殘誣指他家暴。（圖／本刊繪圖組）

「她（盧女）離家後，我花費了500多萬重新裝潢住家，要求設計師規劃空間，全以小孩為考量，還打造了遊戲間，就是希望兒子能夠有個完善的成長空間，但屋子裝潢好了，一直等不到小主人回家。」石先生說

石先生表示，他努力承接家族不銹鋼事業，光是購買一台雷射切割機和複合式沖床機總共就要價6千多萬元，還得利用電腦程式設計出符合買家的特殊需求，「她（盧女）卻說我有精神病及暴力傾向、妄想症甚至唐氏症，我一定會和他們家戰鬥到底。」

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

另外針對小孩身上都有莫名的傷痕，盧女無奈表示：「我的小孩沒有受虐，但有注意力不足的過動問題，一周要上4次醫院的早療課程，我有把鑑定結果告訴他們（男方），幼稚園老師也有告知石先生要帶小孩去檢查，但石先生置之不理。」

盧女在保護令中陳述，2019年7月13日石男將盧女趕出家門，還要脅盧女要看小孩的話，要先自拍猥褻影片給石男看，才讓其探視，此外，盧女被迫離家後，只能利用視訊探視小孩，但石男會突然發脾氣，辱罵甚或毆打小孩，讓盧女相當擔心小孩的安危，最後只好訴請離婚。

被稱為「台灣貨卡車改裝大師」的石男，專門將貨卡車改裝為「爆走卡車」，不到30歲已年營收數億元。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)