台南貨卡車改裝車界小開石先生，2011年讀大學時參加學校舉辦的金屬零件創意造型競賽，從全校451件作品中脫穎而出贏得第1名，2年後，他和同學代表學校參加日內瓦國際發明展，一起設計打造「復健旅行車」，榮獲世界銅牌。畢業後大學老師介紹自己的外甥女給他，兩人不顧家庭反對登記結婚，但卻讓石先生墜入痛苦深淵。

石先生說，大學畢業前他從未談過戀愛，是畢業後在大學張姓老師的介紹下，才和張老師的盧姓外甥女（盧女、30歲）開始交往，1年多後就論及婚嫁，但沒想到親家一開始就獅子大開口表示，「要結婚可以，但是要1萬2千斤的喜餅當作聘金，雙方家長因此鬧得不歡而散，我們只好跑去公證結婚。」

石先生原以為只要夫妻一起面對，即使婚姻不被雙方家長祝福，也能彼此扶持走完一輩子，沒想到婚後，卻落入痛苦的深淵。「我講了也沒人會信，結婚後到你們（記者）採訪我為止，我和她（盧女）從來沒有做過愛。」

本刊記者一聽立刻詢問石男「那兒子怎麼來的？」只見他大嘆自曝，妻子跟他說，沒有生小孩無法對父母交代，夫妻才有了「親密接觸」。但所謂的「親密接觸」，竟是盧女要石男自慰，把精液放在杯子裡，盧女再將精液灌入陰道中。

盧女雖然願意與石男結婚，卻拒絕與石男親密接觸，臉書上也沒有與丈夫和小孩的照片，僅有一張電腦合成的婚紗獨照。（圖／讀者提供）

雖然受精過程相當不科學，也令人匪夷所思，不過石男說，由於盧女真的懷孕生下兒子，他從未有過「親子鑑定」的念頭，「我也認為兒子的到來，我的婚姻關係可以破冰，但沒想到，年幼的小孩卻成為她（盧女）威脅要錢的工具。」

高雄醫學大學附設醫院婦產部主治醫師詹德富教授表示，精子在離開人體後，如果曝露在常溫之下，30分鐘後部分不夠強壯的精子就會開始死亡，大部分可存活1至3個小時。如果在精子仍存活的時間內採用任何方式、例如針筒注入或用手抹入等將精子置入陰道之中，雖然受孕機會可能降低，但是仍是有成功懷孕的可能性。

但盧女則控訴石先生結婚後這幾年性情丕變，常惡言相向，逼迫女方發生性行為，並要求她拍攝不雅性愛影片，對小孩也常常亂發脾氣，甚至不當體罰。

盧女在保護令中陳述，2019年7月13日石男將盧女趕出家門，還要脅盧女要看小孩的話，要先自拍猥褻影片給石男看，才讓其探視，此外，盧女被迫離家後，只能利用視訊探視小孩，但石男會突然發脾氣，辱罵甚或毆打小孩，讓盧女相當擔心小孩的安危，最後只好訴請離婚。

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

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(中時新聞網)