台南永康卡車改裝界大王石姓男子年紀輕輕就結婚生子，沒想到卻不是幸福的開端，婚姻生活維持不到6年就發生家變，還被妻子盧女告他家暴。石男原本不斷隱忍，但後來小孩被社會局安置後，身上竟出現莫名的傷痕，石先生選擇勇敢站出來揭發家醜，指控妻子根本就是騙婚，甚至驚爆夫妻兩人過著「無性生活。」

石先生控訴，妻子積極參與宗教活動，時常三天兩頭不在家，也不打理家務，整個住家非常雜亂，但只要他提出質疑，盧女就會歇斯底里的持刀對他惡言相向，甚至為此帶著兒子離家出走，還反告老公家暴。

今年2月石先生和盧女協議離婚，在爭取小孩監護權的家事法庭上，盧女拿出一段有2、3名男子在講話的錄音檔，明顯可以聽到石小弟聲嘶力竭的哭喊，盧女則不斷的大叫：「不要再打了！你不要再打他了！」

石先生說，雖然他在庭上強調，該段錄音完全沒有他的聲音，也出示住家照片佐證，表示盧女完全不管家務，導致雜亂不堪，然而，家事法庭仍然判發暫時保護令給盧女，石男不服選擇上訴。

石男出示婚後家中照片，指控妻子熱衷參與宗教活動完全不管家務，環境雜亂不堪。（圖／讀者提供）

但盧女則控訴石先生結婚後這幾年性情丕變，常惡言相向，逼迫女方發生性行為，並要求她拍攝不雅性愛影片，對小孩也常常亂發脾氣，甚至不當體罰。

盧女在保護令中陳述，2019年7月13日石男將盧女趕出家門，還要脅盧女要看小孩的話，要先自拍猥褻影片給石男看，才讓其探視，此外，盧女被迫離家後，只能利用視訊探視小孩，但石男會突然發脾氣，辱罵甚或毆打小孩，讓盧女相當擔心小孩的安危，最後只好訴請離婚。

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

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(中時新聞網)