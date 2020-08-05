堪稱貨卡車界改裝「台灣之光」的石先生，大學畢業後回家承接家族事業，求新求變的他，開始幫賓士、BMW客製化改裝部品，如今是全台唯一改裝暴走卡貨車店家，擁有大批日本訂單，年營收數億元。去年爆發家變，原本低調的他，一直隱忍著，然而，在探視小孩的過程中，發現原本健康活潑的小孩卻滿身是傷，決定要站出來控訴這一切。

由於破碎的婚姻，石先生的5歲兒子（石小弟）2個月前被安置在屏東一處福利機構，7月25日，石先生帶著爸爸、媽媽和妹妹前往探視兒子，石小弟看到爺爺、奶奶相當高興，然而，石先生卻發現兒子的手臂、膝蓋出現許多大小瘀青，右手小拇指甚至幾乎整隻黑青，石小弟面對父親的詢問，欲言又止的說：「說了會被打。」

為了釐清兒子的受傷原因，石先生等人頻頻追問社工，社工一開始解釋，石小弟是因為打籃球摔倒受傷，隨即又改口是蚊子叮咬，最後說要請示上級，幾天後竟回覆：「對於小孩的傷勢我們會再持續訪視，過程會造成小孩情緒不穩以及恐慌，可能要延後家屬探視的日期。」

石先生認為社工以延後探視為由，企圖阻止他們追查小孩受傷的原因。他更不滿的是，社工訪視報告中，還說他與小孩的互動是「未長大的孩子」，「屏東社會局偏頗的言論，讓我處於（爭監護權）劣勢，卻不說清楚小孩渾身是傷的真相！」

石男發現兒子的右手小拇指幾乎整隻瘀青腫脹，懷疑小孩遭到虐待。（圖／讀者提供）

屏東縣社會處社工課課長戴如玎表示，這個案件目前仍由社工持續關心，且小孩目前不在安置中心，已經由小孩母親帶回照顧，由於此家暴案件，目前法院裁定男方只可以探視，而社工的立場是協助探視，在檢視小孩的傷勢後，經過評估並非受虐。

針對石先生的指控，本刊致電盧女，對於雙方結婚近6年幾乎沒有親密行為卻生了小孩，還有娘家和盧女三番兩次向石男要錢等事，盧女斷然否認：「他（石男）的指控都很離譜，怎麼可能發生這些事？會不會太誇張了？」

另外針對小孩身上都有莫名的傷痕，盧女無奈表示：「我的小孩沒有受虐，但有注意力不足的過動問題，一周要上4次醫院的早療課程，我有把鑑定結果告訴他們（男方），幼稚園老師也有告知石先生要帶小孩去檢查，但石先生置之不理。」

因為5歲的兒子喜歡恐龍，石男也不惜重金花錢購入限量版的恐龍玩具，希望小孩有一天回來時能感受爸爸的愛。（圖／宋岱融攝）

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(中時新聞網)