成大測量及空間資訊學系副教授景國恩指出，泥貫入體可能造成的社會衝擊，其中有多項南部重大工程建設都可能受衝擊。（曹婷婷攝）

台灣西南部多項重大建設包括高鐵南延屏東、南鐵地下化、沙崙智慧綠能科學城及規畫中的橋頭科學園區開發、台86線東延案等，經地質專家學者研究，未來可能面臨泥貫入體造成地殼變動破壞，呼籲政府盡速成立跨領域整合計畫，從規畫階段避開地質敏感區、採用適當工法讓結構物與災害和平共存。

多位地質專家昨天齊聚成功大學研討泥貫入體對環境、建物造成破壞，強調過去人們不了解泥貫入體，以為是地層下陷，做很多無效補救，但泥貫入體就像牙膏被擠出地表，促使斷層不斷活動，最終形成潛移斷層，盼藉此喚起社會關注，共商適宜工程對策。

成大測量及空間資訊學系、中正大學地球與環境科學系組研究團隊之前發現，國三南二高中寮隧道北洞口及田寮高架橋道持續發生隧道快速抬升及橋梁測向位移破壞，竟是位在旗山斷層與車瓜林斷層間泥貫入體快速抬升與測向變位所致，是國內首次發現泥貫入體破壞工程案例。

中央地質調查所資源地質組科長陳松春說，近年持續調查，發現台南11處、中洲3處建物抬升破壞，包含10所大學與1所小學、高鐵台南沙崙站等，他尤其關注南二中、成大都有建物抬升破壞，2校緊鄰南鐵地下化，會否影響安全？他說，「有可能但非絕對」，呼籲施工後要持續監測，以免屆時無法因應「變化」。

成大測量及空間資訊學系副教授景國恩說，包括高鐵南延案每條路線都會經過泥貫入體、潛移斷層，政府和施工單位應思考工法、工程設計以避險，落實後續監測才能預知災害。他說，泥貫入體災害也可能不會發生，但一旦發生就無法透過人為手段免除災害。

陳松春說，0206美濃地震引發泥貫入體，龍崎區龍船斷層造成極大抬升量，因此推斷是受泥貫入體作用影響，他直言，龍崎事業廢棄物場址並不適宜興設掩埋場；另，台86線東延也經過抬升區塊，可能會遇到跟中寮隧道一樣問題。他說，目前觀測隆起最嚴重的是中寮隧道周邊、其次是台南龍崎。由於地震可能造成泥貫入體現象更嚴重，2016年美濃地震後，台南市龍崎國小龍船分校的地面馬上拔地長高12.2公分。

景國恩說，泥貫入體危害一是建物龜裂或傾斜、二是複合式災害，但若出現地震颱風、土壤液化等因素，容易破壞脆弱處。陳松春呼籲，西南部泥貫入體快速抬升地質災害正在發生，泥岩地區工程建設地質調查及工程設計必須將泥貫入體納入調查重點，並盡速成立跨領域整合型計畫。

(中時 )