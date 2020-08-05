小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（5日）新聞重點。

【1】菊成立院際協商小組 國民黨炮轟

監察院長陳菊走馬上任，宣布成立監察院與司法院的「院際協商小組」。國民黨副祕書長李彥秀昨天質問陳菊，司法院的獨立審判與行使職權有何需要「監察院出面協商」？難道監察院要把干預司法常態化、制度化？

【2】逾7千人悼李 總統再赴會場追思

在台北賓館設置的李前總統緬懷追思會場，昨天起移至室外，增設祈禱區與追思牆，現場展出李登輝相關出版品與影音紀錄，蔡英文總統關心會場調整狀況，再度前往行禮追思，顯示對李的高度重視。

【3】美將檢視與台交往限制 放寬交流

台美關係持續深化，有分析家形容是正處在「小黃金時代」。近日美國副國務卿比根強調，將重新檢視國務院對美台官方交往設限的指導方針。美國國會自2016年提出《台灣旅行法》開始，就在尋求解除這些限制，而7月27日國務院亞太助卿史達偉在國務院歡迎新上任的我國駐美代表蕭美琴，也是限制放寬的跡象之一。

【4】GoShare共享機車 逐漸取代YouBike

桃園市率全國之先推GoShare共享機車，桃園市長鄭文燦得意表示「籌備3個月就順利上線！」他指出，充電站和換電站冠全台，「GoShare已慢慢取代YouBike！」，GoShare周轉率很高，有助桃園發展綠色低碳運具。

【5】秀場羅美眉 一巴掌打響知名度

藝人羅霈穎3日驟逝，令外界震驚。有「東區羅姊」之稱的她，個性豪爽、好惡強烈，以犀利敢言的直率性格闖蕩演藝圈。羅霈穎早期是時裝模特兒，因身材高加上活潑個性，1980年被電視製作人周遊相中踏入演藝圈。

(中時新聞網)