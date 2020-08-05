颱風減弱、遠離，台灣再度恢復晴朗炎熱、午後降雨的天氣型態，各地今（5日）起一直到周末，高溫重返逾35度。氣象專家吳德榮在「三立準氣象-老大洩天機」專欄撰文指出，隨著中層「太平洋高壓脊」逐漸增強，各地恢復晴朗炎熱，應注意防曬、防中暑。

白天氣溫迅速攀升，北部24至36度、中部24至36度、南部23至35度、東部23至36度。吳德榮提醒，低層水氣偏多，大氣仍不穩定，中午過後易有熱對流發展，西半部地區有局部陣雨或雷雨；台灣附近低層轉東南風，迎風面的花蓮、台東及恒春半島有局部短暫雨發生。

根據歐洲最新模式模擬，下周一、二（10、11日）各地仍為晴朗炎熱，午後對流旺盛，局部地區有陣雨或雷雨。但根據美國等其他模式模擬，下周日起台灣周邊海域有「熱帶擾動」發展並通過，吳德榮強調，因模擬位置、強度分歧，不確定性很高，應持續觀察。

至於哈格比颱風，受地形及垂直風切破壞，已迅速減弱。將來進入東海北部，因海溫低，不利增強，抵達朝鮮半島時，想維持颱風強度並不容易。吳德榮認為，韓國未來一周要擔心的不是颱風，而是仍在其附近南北徘徊的「梅雨鋒」，恐怕挾帶大量降雨，威脅遠甚颱風。

(中時新聞網)