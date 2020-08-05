金管會公布國銀最新獲利狀況，受新冠肺炎疫情等因素影響，國銀2020年6月稅前獲利258億元，月減5.3％、年減19.2％，累計上半年稅前獲利1644.1億元，年減14.7％。其中，海外分行6月驚見0.5億元虧損，若排除個案因素影響、為2009年金融海嘯以來首見。

國銀6月各分行稅前獲利以中國大陸分行達4.6億元，月增20.9％、年增21.6％最強，國內總分行165.8億元，月增12.2％、但年減12％。國際金融業務分行（OBU）88.1億元，月減10.6％、年減1％，海外分行則出現0.5億元虧損，較5月及去年同期顯著轉虧。

銀行局副局長林志吉表示，上次海外分行出現單月虧損，為兆豐銀因遭美重罰1.8億美元，致使2016年8月海外分行出現37.4億元虧損。若排除此個案因素影響，則為2009年12月受金融海嘯影響，海外分行當月虧損27.4億元。

對於6月國銀海外分行再度出現虧損，林志吉表示，主要是授信客戶受新冠肺炎疫情衝擊，營運財務出現周轉困難等狀況，部分銀行對此增提呆帳準備因應。其中，以中信銀新加坡分行增提金額最大，主因踩中新加坡石油交易商興隆集團聲請破產地雷。

累計國銀上半年各分行稅前獲利，以中國大陸分行達28.4億元、年增19.6％最強，OBU以527.3億元、年增1.7％居次。國內總分行971.2億元、年減16.9％，海外分行受6月出現虧損拖累，上半年稅前獲利僅剩117.3億元、年減達46％。

對於上半年國銀整體獲利衰退，林志吉表示，主要仍是新冠肺炎疫情衝擊、以及國內外資本市場劇烈波動，使國銀各分行利息收益減少、備抵呆帳增加。OBU及中國大陸分行雖面臨同樣狀況，但投資收益及其他收益增加，使整體獲利仍維持成長。

國銀截至6月底總放款餘額30.82兆元、月增2004億元，逾放金額769億元、月增20億元。逾放比0.25％，月增0.01個百分點、年增0.02個百分點。備抵呆帳覆蓋率549.78％，月減13.36個百分點、年減46.09個百分點，但整體備抵呆帳提列情形仍屬穩健。

(時報資訊)