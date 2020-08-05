金管會公布最新裁罰案，指出大誠保經某通訊處8名業務員透過自製文宣，不當勸誘保戶在短期內持續以保單借款、再投入加碼原保單保額方式進行槓桿操作，在內稽內控及文宣管理上均有明顯缺失，依違反保險法規定裁罰120萬元、並核處2項限期1個月改正。

金管會指出，日前接獲民眾檢舉，指稱有大誠保經業務員透過招攬文宣，建議客戶投保投資型保單後，並以保單借款後再加碼投保金額，藉由槓桿操作方式獲利。經調查發現確有8名業務員在公司不知情狀況下，透過自製文宣以此方式招攬投保。

金管會調查發現，大誠保經8名業務員在去年1～10月共經手84張保單貸款，其中81張保單有出現辦理貸款後再加碼投保金額狀況，總借款次數合計高達296次、平均每張保單借款達3.52次，其中1張保單更借款高達11次，大搞投資槓桿。

保險局副局長張玉煇表示，大誠保經在內部稽核、自行評估及法遵制度上，均未適時發現上述違規招攬及槓桿操作事項，內控監督機制顯有缺失。而業務員在公司不知情且未同意狀況下，便擅自自製文宣招攬業務，公司在廣告及文宣控管上亦有缺失。

張玉輝指出，投資型保單的帳戶價值會隨市場變化波動，保戶透過保單借款需承擔利息支付，藉此再加碼投資原保單形同以財務槓桿方式操作，將使投資風險擴大、可能引發糾紛，無論是保險業者還是保經代業者，都不應鼓勵或勸誘保戶採取類似行為。

為防堵業務員勸誘客戶借錢買保單，金管會去年修法明定5大規範，加上此次裁罰的大誠保經，今年以來已陸續裁罰7家壽險業者、7家兼營保經代業務的銀行及1家保經公司，其中法巴人壽遭2度裁罰，合計開罰16件、裁罰共2400萬元。

(時報資訊)