在周一美股NASDAQ和費半指數創下歷史新高的帶動下，台股周二是開高走高，以上漲196點收在12709點，成交量為2115億。不必因周一下跌151點且外資大賣300億以上就感到恐慌害怕，周二不是又大漲196點上來了嗎？外資今年至今仍大賣台股數千億，台股為何沒一路崩跌下去、反而在上周創下13031點歷史新高？主要就是台商和資金回流、新台幣升值，加上內資在主導行情。

故對後市看法不變，美股如預期持續在高檔劇烈震盪，NASDAQ和費半指數甚至領先再創歷史新高，台股不可能獨自重挫一波下去。只不過短線在8月中前因7月營收和半年報陸續要公布，所以短線衝高後可能還要再稍作整理幾天。

以過去幾年歷史經驗，通常8月中半年報公布完前，往往是短線甚至波段的相對低檔，屆時剛好配合月線的靠攏，故目前沿月線盤堅格局仍不變，所以目前重點仍是在選股跟資金控管。(倫元投顧提供)

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