台南市衛生局長陳怡驚傳不倫戀，周刊報導陳怡在2017年車震鄭姓女秘書，過程被女秘丈夫的行車紀錄器全都錄，憤而提告，但陳怡卻詭辯指稱是「鄭女在車內自慰，沒有性交」，此事驚動台南市府高層。

陳怡被是控於2017年10月13日與鄭姓已婚女秘書在車上偷情，鄭女的曾姓丈夫從行車記錄器得知偷情對話內容後，提告妨害家庭。陳怡辯稱，鄭女在車內自慰，他只是在旁陪伴，檢方也認定罪嫌不足處分不起訴；不過，曾某還另提民事侵害配偶權，並求償200萬元，正由台南地方法院審理中。

59歲的陳怡從政前是心臟科名醫，曾任台南市立醫院副院長，他的妻子是昨天才剛佈達接任郭綜合醫院院長的成大婦產科名醫鄭雅敏，2人育有3名兒子。至於35歲的鄭姓女秘書，原本是台南市立醫院的護理師，2017年2月被借調台南市衛生局擔任局長隨行秘書，他與曾某結婚10多年，育有2名女兒，但在偷情案曝光後，已於2018年協議離婚。

不起訴書指出，2017年10月13日晚間鄭女開車載陳怡外出，停在台86東西快速道路橋下便道，期間陳曾聊到「你當情婦很稱職」，鄭女則說「我想要揉揉」，不久即隱約傳出呻吟聲；此時，陳突喊道「等等，要雙贏！」，換鄭女發出呻吟聲。

曾某從行車記錄器發現2人對話、互動內容後，進一步找徵信社跟監，發現鄭女晚歸除了陪陳應酬外，2人還多次在家久留，但並無進一步證據。2人為此多次爭吵，並於2018年3月協商離婚後，曾某不滿婚姻被破壞，提告陳、鄭妨害家庭。

檢方勘驗錄音內容，除了約有50秒的呻吟聲外，並無可供證明2人有發生性行為的事證，難以認定通姦，據此罪嫌不足不起訴。

另據《鏡週刊》報導，陳怡與鄭女同車「高潮」之際突然傳來電話聲，據查證該通電話為鄭女丈夫所打，鄭女並未接聽，電話過後車內變得安靜，兩人隨即發車離去。該段行車紀錄器錄音被車主，也就是鄭姓女秘書的丈夫發現；原先陳怡與鄭女的警覺心相當強，對於車輛GPS、行車紀錄器的記憶卡都有進行檢查、確認並且關閉，但當日因為鄭女丈夫暗中在行車紀錄器中安裝記憶卡，才讓全案曝光。

該案近日將在台南地方法院開庭進入審理，鄭女丈夫更已向台南市長黃偉哲進行陳情，未來法院的判決結果，恐怕將撼動台南市府的人事布局。

(中時新聞網)