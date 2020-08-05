北院昨裁定，捲入SOGO收賄案的民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明羈押禁見，前時力黨主席徐永明則以80萬交保。財信傳媒董事長謝金河提及，總統蔡英文用的人是否禁得住利益誘惑，這點恐怕沒有人敢打包票。謝說，連任的總統，問題都出在第二任，蔡進入第二個任期，清廉執政是重中之重，「這次整頓吏治，也是蔡揮出尚方寶劍的最好時機」。

謝金河在臉書指出，震驚全台的立委收賄案，三黨立委，甚至連黨主席都涉及賄賂。這次全國民眾都睜大眼睛來看，執政當局怎麼來辦這個案子。謝金河指出，蔡很有潔癖，外面沒有聽說過蔡介入利益牟利的事，但蔡用的人是否禁得住利益誘惑，這點恐怕沒有人敢打包票。

謝金河提及，連任的總統，問題都出在第二任，扁家風波不斷，馬總統第二任的賴素如、林益世事件，都重創執政團隊形象。蔡高票當選連任，進入第二個任期，清廉執政是重中之重，最近羅文嘉的善意提醒，可說用心良苦，這次整頓吏治，也是蔡總統揮出尚方寶劍的最好時機。

此外，謝金河也建議蔡好好注意一下金融行庫的問題，如果銀行董事長，總經理與外界不當的利益輸送，一定要追究到底。像潤寅案，楊文虎，王音之夫婦作了十年假帳，從金融機構搬走472億，相關涉案人員應嚴加追究。這次遠航張綱維超貸案，扯出一銀董事長廖燦昌護航，其實廖燦昌在慶富案已中箭落馬，後來到寶佳集團當顧問，沒想到，後來居然擠走表現不錯的董瑞斌，當上第一金控董事長，這個人事是怎樣拍板的？「小英總統不妨強力追查到底！」

(中時新聞網)