台積電轉投資封測廠精材（3374）2020年第二季淡季營運續強，稅後淨利1.37億元、每股盈餘（EPS）0.51元，雙創近6年同期高點。累計上半年稅後淨利2.98億元、每股盈餘1.1元，較去年同期大幅轉盈、雙創近10年同期高點。

精材2020年第二季營收13.16億元，雖季減7.8％、仍年增28.52％，毛利率16.98％、營益率11.28％，均創近5年同期高點。稅後淨利1.37億元、季減13.99％、但較去年同期虧損0.39億元顯著轉盈，每股盈餘0.51元，雙創近6年同期高點。

觀察精材第二季各產品概況，占84％的晶圓級尺寸封裝（WLCSP）營收11.03億元，季減15.92％、仍年增28.68％。占12％的晶圓級後護層封裝（WLPPI）營收1.58億元，季增46.52％、年增10.9％。占4％的其他營收0.55億元，季增近6.1倍、年增近1.26倍。

累計精材上半年營收27.44億元、年增達73％，改寫同期新高。毛利率17.48％、營益率11.69％，較去年同期大幅轉盈、雙創近5年同期高點。稅後淨利2.98億元、每股盈餘1.1元，較去年同期虧損3.65億元、每股虧損1.35元大幅轉盈、雙創近10年同期高點。

觀察精材上半年各產品概況，晶圓級尺寸封裝營收24.15億元、年增達81.84％，晶圓級後護層封裝營收2.66億元、年增16.12％，其他營收0.62億元、年增達1.18倍。以應用觀察，消費性電子營收23.4億元、年增近1.25倍，車用電子營收4.04億元、年減25.81％。

精材董事長陳家湘年初法說時表示，雖然上半年全球遭逢更多變數，對產業、供應鏈及終端市場需求造成不確定性，但因3D感測專案需求較去年同期增加，將使營運季節性落差較往年縮小，對上半年營運審慎樂觀，下半年需視國際情勢及疫情後續影響。

投顧法人先前預期，精材第二季接單雖轉淡，營收仍可望挑戰近5年同期高點，但季營運表現符合預期。展望後市，精材與母公司台積電合作投入12吋晶圓後段測試代工服務，預計自下半年逐步進入量產，可望為公司營收帶來顯著效益，創造穩健獲利。

(時報資訊)