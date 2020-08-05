金管會公布2020年6月信用卡業務概況，當月簽帳金額雖續升至2371億元、站上今年次高，仍較去年同期大減近911億元、為近6年同期低點。累計上半年簽帳金額約1.38兆元、年減達13.67％，為近3年同期低點、仍處2009年金融海嘯以來近11年來首見衰退。

金管會統計，6月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4880萬張，月增0.25％、年增7.68％，總有效卡數約3215萬張，月減0.09％、年增5.55％。循環信用餘額約1017億元，月減4.06％、年減8.05％，簽帳金額約2371億元，月增10.43％、但年減達27.76％。

受新冠肺炎疫情衝擊，信用卡單月簽帳金額今年上半年已有5個月較去年同期衰退，6月金額雖較5月持續回升、站上今年次高，但仍為2014年以來近6年同期低點。當月年減幅擴大至27.76％，亦為2007年以來近13年同期首見年衰退。

銀行局副局長林志吉表示，因5月須申報繳交綜所稅，刷卡繳費入帳效應使6月簽帳金額幾乎創下當年最高。今年受新冠肺炎疫情影響，繳稅期限延長至6月底，加上去年同期簽帳金額創3282億元新高紀錄，繳稅遞延入帳及比較基期墊高，使衰退幅度明顯擴大。

受疫情影響、繳稅遞延入帳、比較基期較高等因霧影響，累計2020年上半年信用卡簽帳金額約1.38兆元，較去年同期約1.6兆元減少約2182億元、創2017年以來近3年同期低點，年減幅達13.67％、衰退幅度亦創歷年同期新高。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊經濟影響，2009年前5月信用卡單月簽帳金額均較2008年同期衰退，直至6月才恢復「雙升」、年增1.93％，合計上半年年減9.1％。而2010～2019年間，上半年信用卡簽帳金額均較去年同期成長，年增率介於7.08～15.68％。

(時報資訊)