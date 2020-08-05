台南市衛生局長陳怡驚爆不倫戀，2017年10月間與已婚鄭姓女祕書激情車震，全程被鄭女丈夫以行車記錄器錄下鹹溼對話，據此提告刑事通姦罪，全案由台南地院審理中；此事重挫陳怡「完美名醫」的形象，更震驚台南市府高層。

59歲陳怡是心臟科名醫，原本擔任台南市立醫院副院長，2017年獲當時台南市長賴清德延攬擔任衛生局長，黃偉哲也繼續重用他。妻子則是剛接任郭綜合醫院院長的成大婦產科名醫鄭雅敏，兩人育有3名醫生兒子，一家都是醫生的優質形象，羨煞不少人。

35歲鄭姓女祕書是台南市立醫院護理師，2017年2月借調台南市衛生局擔任局長隨行秘書，結婚10多年，與丈夫育有2名女兒，不過，傳出偷情後，兩人已再2018年協議離婚。

陳怡去年遭檢舉濫用公務車遭檢調約談，但獲得長官力挺，任內投入登革熱防疫、新冠肺炎防治都獲得上級肯定，今年3月間傳出車禍住院但仍戴傷上陣防疫，不忘公務表現，更深得長官心。

錄音檔曝光後，全案將在近日在台南地方法院進行審理，而該案也重挫了陳怡「完美名醫」的形象，更讓獲得兩任市長重用的他，未來的仕途備受影響，而最後會如何處理，將端看事長黃偉哲的智慧。

(中時新聞網)