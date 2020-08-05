「偶像劇女神」周曉涵，去年拍偶像劇和周孝安爆出緋聞，當時兩人雖未坦承戀情，都以「未來的路很難說」做出回應，沒把兩人關係說死，未料日前卻被直擊她與曾合作過的男星蘇熙喆互動親密，還疑似同住一個屋簷下，撲朔迷離的戀情讓外界霧裡看花。

根據《鏡週刊》報導，周曉涵之前被拍到前往投資的酒吧，當晚賓客包含緋聞對象周孝安等人，不過隨後蘇熙喆現身酒吧，她便勾著他的手進店裡，互動相當親密，周曉涵友人也會前往寒暄幾句，似乎早就知道他的身份，而一行人玩到早上7點散場後，周曉涵與蘇熙喆同和友人同車離開，先放了女性友人下車，便驅車前往周曉涵北投住處，而周曉涵似乎發現遭跟拍，便先拉著助理當煙霧彈，隨後蘇熙喆進入住才處，一待就是到下午4點半才離開，離開時全身都換了新的衣服，因此傳出兩人交往進度超前，已經到了同居階段。

對於兩人戀情火速升溫，經紀人則澄清周曉涵是跟家人住，家中長輩也都認識蘇熙喆，至於蘇熙喆當天會借睡在那，主要是周曉涵弟弟目前不在台灣，才空出房間讓他睡，可以說是否認兩人戀情。

(中時新聞網)