黎巴嫩首都貝魯特市中心港區4日發生大爆炸，現場驚見蕈狀雲，目前已造成4千人受傷，78死。（路透社）

黎巴嫩首都貝魯特市中心港區4日發生大爆炸，現場驚見蕈狀雲，全市都感受到震波，據衛生部長哈山（Hamad Hassan）表示，已造成至少78人喪生和近4000人受傷。總統奧恩隨後召開最高國防委員會會議後，宣布貝魯特為災區，並建議內閣宣布為期兩周的緊急狀態。另外，大爆炸也波及聯合國駐當地的維和部隊，據傳造成其船隻與多名人員受傷。

黎巴嫩首都貝魯特市中心港區4日發生大爆炸，現場驚見蕈狀雲，目前已造成4千人受傷，78死。

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據俄羅斯衛星網報導，聯合國暫時駐黎巴嫩軍（UNIFIL）4日宣布，UNIFIL海事工作隊下一艘船隻在貝魯特港大爆炸中遭波及，並造成船上多名維和部隊海軍受傷，其中部分人員遭重傷，目前受傷人員已送往醫院急救。

報導指出，爆炸發生於4日下午於貝魯特港附近的港區倉庫，其中儲存有2750噸硝酸銨，因安置不當才導致這起大爆炸，目前並未有恐怖攻擊的跡象。黎巴嫩安全總局局長伊布拉欣（Abbas Ibrahim）表示，該倉庫似乎放置多年前沒收的物品，可能是高度易爆炸物。

法新社報導，黎巴嫩總理狄亞布（Hasan Diab）宣布全國5日舉哀一天，並表示必須向造成這起「災難」的人究責，同時請求「友邦」提供協助，而美國、英國、法國、伊朗和以色列等國都表示願意提供援助。世界衛生組織發言人也表示，WHO也已派遣醫療補給至當地。

為了確任以色列從黎巴嫩南部撤退，聯合國維和部隊自1978年起入駐黎巴嫩，目前UNIFIL有來自由數十多國家組成的1萬多名人員。

(中時新聞網)