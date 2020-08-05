小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（5日）財經重點。

【1】高通5奈米 傳改投台積

法人圈4日傳出，手機晶片大廠高通（Qualcomm）的新款5G數據機晶片X60及高階5G手機系統單晶片（SoC）Snapdragon 875原本採用三星晶圓代工的5奈米製程，並會在年底前進入量產階段，但高通因有產能安排上的考量，將會把5奈米訂單轉投台積電。

【2】半導體雙雄發威 外資回頭

資金浪潮促使台股8月行情熱絡可期，4日再度由台積電、聯發科「半導體雙帥」掛陣，帶領權值股大軍全線壓境，外資認錯回補56億元，台股終場大漲196.89點，以12,709.92點作收，上市各類指數全數收紅。

【3】金融海嘯以來首見！國銀海外分行 ６月驚見虧損

金管會銀行局4日公布本國銀行上半年獲利狀況，銀行局統計，上半年國銀獲利1,644.1億元、較去年同期衰退14.7％，其中海外分行6月單月驚見虧損5千萬元，若扣除2016年兆豐銀遭美國裁罰1.8億美元案，是海外分行自金融海嘯以來首見虧損。

【4】質押遭斷頭？大同公司派、市場派受傷慘重

大同經營權爭奪戰進入延長賽，股價卻跌跌不休，大同公司派與市場派都受傷慘重。大同董事長林郭文艷4日申報轉讓6,300張股票，據悉應為質押股票遭斷頭；此外，市場傳言2家金融機構要求大戶融資及質押股票補倉約8億，後續還有3家金融機構要求補倉7億，傳言指向市場派質押股票面臨擔保不足壓力。不過，市場也傳出大戶昨獲金援撐盤，股價終止連3天跌停走勢。

【5】抖音海外版TikTok交易 川普要抽佣

美國總統川普3日表示，TikTok必須在9月15日之前將美國業務出售，且最好出售給美國買家，否則將把該公司趕出美國。他甚至表示，這筆交易將讓「財政部拿到很多錢」，不管來自微軟或中方，或者交易價格多少，是美國政府促成這件事，應該獲得很大比例的回報。

(中時新聞網)