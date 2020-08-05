自己的狗生自己爭取！巴西塞拉一隻流浪狗因為天天徘徊在一間汽車經銷商門口，惹人憐愛的模樣融化店內所有員工，最後大夥決定將牠收編，正式聘僱牠為專屬銷售員，沒想到消息傳開後，不少人遠道而來，只為了見牠一面，甚至還指定向牠買車，成為店內人氣最高的銷售王。

綜合外媒報導，這隻名為圖森（Tucson）的大黃狗，天天在塞拉一間現代汽車（Hyundai）經銷商門口徘徊，但由於個性乖巧，不只不會亂吠叫，也不會干擾員工上班，最後員工們全被牠乖巧又穩重的性格給收服，於是經過員工會議後，決定聘僱牠成為公司一份子，並在店內幫牠準備專屬狗屋，還發給了牠一張員工證。

原本無家可歸的圖森被收編的消息傳開後，不少人遠道而來只為了看牠一面，讓牠瞬間成了店內的活招牌，此後牠也十分盡責的在車輛展示區上班，除了熱情的招呼客人和招攬生意，也暖心的陪伴員工們度過一整天的上班時光。

經銷商也特別在Instagram開設粉專，分享圖森的日常點滴，短時間就獲得3.8萬粉絲關注，不少網友看了也紛紛笑說「狗界傳奇！順利找到工作」、「一包狗糧請到一個員工，划算～」、「好有人情味的公司」、「希望台灣也能跟進就太棒了」。

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(寵物)