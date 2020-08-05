台灣大(3045)昨(4)日召開法說會，公佈第二季合併營收313.4億元，較去年同期成長6％；營業利益41.3億元，較去年同期減少4%；稅後淨利為30.5億元，稅後EPS為1.08元，財測達成率為104%。展望下半年，隨著iPhone及其他5G手機上市，加上網路建設持續擴增，5G滲透率可望加速，並帶動高階手機綁約案的需求。

台灣大上半年合併營收631.9億元，營業利益86.1億元，稅後淨利為63.6億元，稅後EPS為2.26元。第二季電信業務營運亮點方面，物聯網裝置數較去年同期成長40%；資通訊/物聯網/雲端服務營收較去年同期成長35%；綁定行動數據與寬頻方案的「好速成雙」方案，隨著7月1日5G開台，也同步祭出5G版本「好速成雙」方案，將持續提升電信業務成長動能。

受到新冠肺炎影響，宅經濟也持續發酵，帶動momo電商業績，今年第二季momo合併總營收為158.34億元，較去年同期成長34%；衛星倉數也達到17座，較去年同期增加9座。台灣大表示，在疫情改變生活型態的同時，相信momo在新生活常態中將越發茁壯，並透過對物流倉儲的投入，以提升競爭力。

(時報資訊)