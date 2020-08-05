大陸在新冠肺炎（COVID-19）仍未消失之際，又傳出新疫情，且已導致至少7人死亡。根據《中央社》報導，一名住在南京的60多歲女性因持續發燒高達40度，伴隨咳嗽、身體倦怠等症狀，就醫後醫師診斷她感染了新布尼亞病毒（new bunyavirus）。

當地醫院今年至今已有37人感染新布尼亞病毒，安徽今年4月後也傳出相同疫情，共23人染病，另外浙江有2人感染後死亡。

根據疾管署《疫情報導》指出，蜱蟲被認為是新布尼亞病毒的主要媒介，感染後的臨床症狀主要為發燒、早期腸胃道症狀明顯，伴全身性多臟器損傷及出血傾向，實驗室檢測可見血小板及白血球減少、蛋白尿及血尿。

2019年11月，台灣出現首例「發熱伴血小板減少綜合症」（感染新布尼亞病毒），疾管署今年4月將它列為第4類法定傳染病。根據國際間調查，這款病的致死率最高可達17%，一般約5%到15%。

部分文獻紀載，新布尼亞病毒可能透過接觸病人血液導致感染，疫情主要發生在大陸，以河南、湖北、山東病例最多，2013年日本、韓國也陸續出現確診病例並死亡。

蜱蟲主要生活在森林、灌木叢，以及草原、山地，每年4到10月最為活躍。近年民眾流行健行、走步道、登山等活動，在戶外應提高警覺。

(中時新聞網)