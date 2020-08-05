新冠肺炎重災區紅雀隊目前有7名球員、6名工作人員新冠肺炎確診，其中38歲的明星賽捕手、精神領袖莫里納（Yadier Molina）今（5）日在個人IG宣布確診，球團隨後也發表聲明，並已將他放入傷兵名單。

莫利納在IG上表示，將遵循所有醫療建議，以防止病毒傳播。他用西班牙文寫著：「即使在我遵守相關規定後還是確診，這讓我感到非常難過。為了紅雀隊球迷、隊友和聖路易市，接下來我將竭盡所能尋求重新歸隊。而在我暫時離隊期間，請尊重我和家人的隱私。」

除了莫里納，紅雀隊也宣布其他5名確診球員姓名。包括明星賽游擊手狄揚（Paul DeJong）與內野手索沙（Edmundo Sosa）、拉維洛（Rangel Ravelo），牛棚投手赫南德茲（Junior Fernandez）、懷特利（Kodi Whitley），只有1人不願曝光。

紅雀隊昨已將莫里納、狄揚、索沙，赫南德茲、懷特利、馬丁尼茲放進傷兵名單，並從10天傷兵名單起用內野手米勒（Brad Miller），接下來還會針對陣容進行更多調整。

紅雀隊的報告還說，最新一輪測試中並沒有更多的陽性案例出現，這應該是遏止疫情的重要的一步。不過球團還需要進行兩輪檢測，如果都呈陰性反應，全隊才能回到聖路易，希望明日就能成行，並準備迎接周六起在主場與小熊隊的系列賽。

(中時 )