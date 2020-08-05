美國6月工廠訂單月增率6.2%，優於預期，然而疫情持續蔓延，市場靜待全球政府釋出更多刺激方案，周二美股在科技股帶領下，四大指數集體揚升，漲幅介於0.35至1.49%。指標股AMD漲逾9%，美光、Nvidia、台積電ADR漲逾1%，蘋果則小漲0.67%。

周二台股重返5日線(12,630點)、10日線(12,551點)、守穩月線(12,374點)，開高震盪，尾盤再現賣壓，指數最終大漲196.89點，漲幅1.57%，收在12,709.92點，成交金額為2,123.61億元。三大法人合計買超75.45億元，外資買超54.68億元、投信買超8.12億元、自營商買超12.64億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量縮，背離走勢，後勢仍需量價得宜，方對盤勢有利。

（2）、均線：支撐為月線(約12,374點)附近，壓力為7/28前高13,000點附近。

（3）、技術指標：KD向下，缺口收斂，K值高於50，短線震盪偏多。

周二櫃買指數漲幅1.06%，收在164.98點。支撐為5日線(約162.5點)附近，壓力為168點附近，KD向上，K值大於50，短線反彈偏多。

觀盤重點，指數上檔賣壓尚需時間化解，操作慎防持股過高之風險，建議比重不宜超過五成，未來觀察能否再次站上高點，方能轉強，短線台股選股方向可留意半導體、5G相關、車用、內需、NB/伺服器、生技、高殖利率等。

(時報資訊)