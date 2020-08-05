群聯(8299)調整大陸市場發展策略，對大陸子公司進行整合調整，擬處分子公司合肥兆芯電子46.48%股權，處分利益約40億元。

近幾年快閃記憶體儲存需求不斷上升，主要的市場包括美國、日本、韓國、俄羅斯、印度、歐洲、以及大陸等，群聯進行全球的布局規畫，2015年6月於大陸安徽省合肥市設立合肥兆芯電子，布局興起的大陸儲存市場，協助群聯於大陸的客戶技術服務、客製化需求服務、以及在地的ODM代工生產整合。

群聯董事長潘健成表示，合肥兆芯營運至今已經5年，已逐漸建立基礎的在地支援技術工程團隊，因此，群聯希望透過處分部分合肥兆芯股權，先行實現這幾年投資合肥兆芯的獲利，並計畫將處分交易可得資金匯回台灣加碼投資台灣，進行研發人才的培養、新產品技術開發、研發設備採購、以及營運大樓擴增等，讓群聯在快閃記憶體控制晶片技術上持續保持領先的地位。

潘健成也強調，大陸市場的特殊性，讓群聯近幾年開始思考大陸的策略佈局調整，如同下棋一樣，合肥兆芯的成立以及部份股權的處分，都是群聯確保站穩大陸及世界市場的佈局之一，透過處分所持有的合肥兆芯部分股權，轉由策略性投資人主導合肥兆芯之營運，以建立長期合作關係，調整未來對大陸市場的發展策略，預期對群聯之大陸市場業務拓展及投資獲利將有正面的效益。

群聯表示，此股權處分案損益，須待股權處分案交易完成後始可認列損益，預計將喪失對合肥兆芯之實質控制力，預計認列處分利益約40億元，實際數字仍需以經會計師核閱或查核簽證的財務報表數字為主。

(時報資訊)