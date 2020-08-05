亞太電(3682)日前正式取得5G特許執照，預計今年第三季正式啟動5G服務，最新宣布與諾基亞簽訂5G部署合約，合作內容包含了5G核心網、5G基地台系統、網路安全及服務管理。

亞太電總經理黃南仁表示，在邁進5G時代之際，和長期夥伴諾基亞持續合作，逐步實現5G智慧生活願景，亞太電擁有優質網路、創新技術和多元應用三大優勢，同時呼應新《電信管理法》政策，以自建網路，搭配三共架構方式，整合28GHz加3.5GHz中高頻的頻譜，為企業和個人用戶提供嶄新5G服務。

亞太電5G提供28GHz及3.5GHz 5G服務，網路品質更具競爭力，同時攜手國內外大廠，扶植在地娛樂文化，豐富5G娛樂應用內容，預計第三季推出「5G LAND」影音娛樂大平台。首波登場的Gt TV，大幅優化使用者介面和體驗，並新增5G專區，主打直播、4K、多視角，未來將陸續導入明星見面會、LIVE多視角演場會、線上兒童劇團、4K隨選等精彩內容。

亞太電表示，受到疫情影響，藝文產業迎來巨大衝擊，據國家兩廳院統計，藝文展演票房較去年同期大減3.2億元，因此，藝文展演形式也加速轉向數位化，亞太電Gt TV繼日前結盟全球最大華語音樂發行商杰思國際娛樂，也再度攜手大型娛樂展演策劃公司天紅公關旗下之藝文生活品牌「Event365」，首度與表演藝術結合，獨家上架多款4K經典舞台劇，預計將在第三季推出全新頻道「兒童線上藝術季」。

(時報資訊)