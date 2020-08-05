視陽(6782)送件申請上興櫃。

視陽成立於87年11月，主要業務為拋棄式隱形眼鏡製造及銷售，董事長兼總經理為李重儀，目前股本為5.47億元，108年合併營收為14.72億元，稅前盈餘為2.37億元，每股盈餘為5.88元。

(時報資訊)

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