This is a decision I never wanted to take but I have decided to follow my heart this time and for the time being I rather not travel. pic.twitter.com/8VA0aSACVy — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 4, 2020

四大滿貫賽之一的美國網球公開賽按計畫將於台灣時間9月1日開打，不過男單衛冕者納達爾（Rafael Nadal）今天在推特上宣布，基於新冠疫情考量，他選擇不移動到美國，放棄衛冕及追平費德勒（Roger Federer）生涯20座大滿貫男單冠軍的機會，恐將引起美網的退賽潮。

「全球的情況非常複雜，新冠案例仍在增加，我們似乎還無法控制它，」納達爾在推特上表示，「這是一個我永遠不想做出的決定，但這次我要跟隨自己的心，寧願不要前往參賽。」

除了納達爾，女單現役球后巴蒂（Ash Barty）已經宣布不打今年美網。在美國網協列出的參賽名單中，去年女單冠軍安德瑞蘇（Bianca Andreescu）仍在上面，至少到目前為止，所有球員在開賽前都可以退賽，不過美國網協還沒宣布納達爾不打的消息。

職網巡迴賽從3月因疫情喊停，首個女網賽事本周在義大利的巴勒摩復賽，男子則預計在本月稍後恢復。不過指標之一的馬德里大師賽，稍早宣布取消在9月比賽的原定時程，納達爾也跟進表示放棄美網衛冕。

(中時 )