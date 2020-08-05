搶攻國旅大餅，iRent共享汽車8月起進駐澎湖，提供民眾24小時自助租還汽車服務，期間限定「汽車同站租還澎湖專案」，不分平假日推廣價每小時租金168元，以小時計算（里程費另計），用多少算多少的計費方式，每日上限只要1,680元，能更有彈性的滿足用車需求。

擁有世界級美麗海灣的澎湖，再加上花火節助陣，儼然成為國人今夏旅遊首選，自由行比例增加，進而帶動交通運具需求。

iRent表示，消費者可依各自行程安排，選擇租借車輛的時間，iRent首站選定於「澎湖福朋喜來登酒店」停車場提供同站租還服務，成為第一家在澎湖營運的共享汽車業者。

iRent會員數至今超過44萬人，為目前台灣唯一同時經營共享汽、機車服務的平台，自上線以來廣受好評，消費者只要上傳有效駕照、身分證及自拍照經審核通過後，即可於APP預約用車，汽車同站租還服務最長可接受2個月內之預約，不受據點營業時間限制的24小時自助租車服務，提供更加便捷的租車體驗。

(中時 )