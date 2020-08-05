女星羅霈穎3日被發現在家裡猝逝，享年59歲，昨(4日)凌晨遺體被運到台北市立第二殯儀館，等檢察官勘驗釐清死因，好友于美人昨發文表示不捨後，深夜也回應媒體羅霈穎後事處理進度，她透露會和大哥羅青一起幫忙將羅霈穎的身後事處理好，也透露其實羅青的身體沒有很好，令人擔心。

于美人2013年爆出和前夫離婚風波，羅霈穎始終相陪，也陪于美人面對媒體，甚至因此與許聖梅槓上，被許爆料羅放話要找人「斷她手腳」，如今羅霈穎過世，于美人心中的傷痛與不捨可想而知，昨她難過寫下：「逝水年華，若這一世的緣分，還能流淌到下一世的話，我會想試著去找找你。」

于美人文末也強調：「她的身後事都有親人和好友張羅操辦。勿憂！」據《三立新聞網》報導，于美人受訪坦言會協同大哥共同處理後事，昨羅青在檢察官陪同現身二殯，但不願接受任何訪問，于美人表示今天會和幾位朋友開會，商討羅霈穎後事，會請羅青開完會後再對外宣布最後結論，解除大家的疑惑，並呼籲希望大家能一起記住羅霈穎的美好跟美麗的樣貌。

(中時新聞網)