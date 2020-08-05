周二華爾街股市震盪收高，那斯達克指數再創歷史高點。蘋果公司與能源股走強帶來提振，但美國國際集團（AIG）與微軟下跌使美股漲勢受限，以及投資人正在等待美國政府推出更多激勵措施應對新冠肺炎疫情帶來的經濟衝擊。

周二收盤，道瓊斯工業指數漲164.07點或0.62%，為26,828.47點﹒標普500指數上漲0.36%，報3,306.51點。那斯達克指數尾盤拉升，終場漲0.35%，收在10,941.17點，連漲第5天，並再度改寫歷史高點。

財報利多題材持續醱酵，蘋果股價連續第5天上漲，終場收高0.67%，報438.66美元，市值來到1.88兆美元，距離成為第一家市值破2兆美元的美國上市公司僅差1200億美元。

標普500指數11大類股僅醫療保健股和金融股收黑。能源股指數大漲2.46%，表現最佳。

Ralph Lauren收跌4.4%，股價創下5月來新低，因新冠肺炎疫情導致門市關閉及全球精品需求放緩，該公司上季營收暴減。美國國際集團上季獲利大減，股價重挫7.5%。

近來帶動美股節節高升的微軟回落1.5%，該公司證實有意收購中國科技公司字節跳動旗下熱門影片分享軟體抖音（TikTok）的美國業務。美國總統川普表示，美國財政部應該從這項交易獲得重金回饋。這也意味著微軟收購抖音的價碼，可能要比微軟所預想的更高。

(時報資訊)