半導體測試設備領導供應商愛德萬測試（Advantest Corporation）加入百分百再生能源倡議（RE100），響應全球企業再生能源計畫，與上百家企業攜手前行，為達到100％使用再生電力而努力。

愛德萬測試在今年4月，將100％零碳排的目標納入公司長程氣候變遷政策之中。為了達成此目標，愛德萬測試計劃加速採用再生能源。RE100倡議從全球角度對抗氣候變遷，透過與其他企業成員合作，進一步運用再生能源，為愛德萬測試的努力帶來加乘效果。

RE100是由非營利組織「氣候組織」（The Climate Group）與慈善機構「碳揭露計畫」（Carbon Disclosure Project，CDP）於2014年共同發起的國際倡議，後者致力於推動有關環境影響的全球揭露與行動計畫。截至2020年7月8日，全世界已有242家企業響應RE100倡議，其中35家為日企。

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