福特汽車執行長意外宣布退休 09:052020/08/05 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於福特汽車執行長兼總裁哈克特的110億美元企業重整計畫，未能讓投資者印象深刻，65歲的他意外宣布退休，他所留下的職務將由營運長法雷接手。這項人事命令將自10月1日開始生效。 福特汽車發布聲明說，58歲的法雷未來兩個月將與哈克特合作，確保領導權能順利轉移。 主帥再度易主也使法雷將成為該汽車大廠自經濟大蕭條以來第四任執行長。當時大蕭條幾乎讓福特陷入瓦解。 (工商 ) #福特汽車 #執行長 #法雷 #哈克特 #退休 也許您會感興趣 財經熱門新聞 400元台積買不起就買20元聯電？專家1句分析大驚 - 財經 台積電狂噴沒風險？日媒爆小心陸廠出狠招 - 財經 中芯創辦人張汝京：美國對大陸制約能力沒那麼強 - 財經 網傳員工集資包牌中15億 台新董座吳東亮1句回應 - 財經 冷門科技ETF連2根漲停 他卻從溢價看到絕佳賣點！ - 即時 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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