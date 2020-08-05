由於福特汽車執行長兼總裁哈克特的110億美元企業重整計畫，未能讓投資者印象深刻，65歲的他意外宣布退休，他所留下的職務將由營運長法雷接手。這項人事命令將自10月1日開始生效。

福特汽車發布聲明說，58歲的法雷未來兩個月將與哈克特合作，確保領導權能順利轉移。

主帥再度易主也使法雷將成為該汽車大廠自經濟大蕭條以來第四任執行長。當時大蕭條幾乎讓福特陷入瓦解。

(工商 )